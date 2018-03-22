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У Словаччині затвердили новий склад уряду

Його очолив віце-прем'єр-міністр Петер Пеллегріні
Президент Словаччини Андрей Кіска призначив новий уряд на чолі з Петером Пеллегріні після відставки прем'єр-міністра Роберта Фіцо, пов'язаної з убивством журналіста Яна Куцяка.
У Словаччині затвердили новий склад уряду Фото: turmnenie.ru

Про це повідомляє ABC News.

"Президент Андрій Кіска у четвер привів до присяги утворений трьома партіями (коаліції - ред.) кабінет міністрів під керівництвом колишнього віце-прем'єр-міністра Петера Пеллегріні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 березня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача та загрозу нових виборів.

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

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22 03 2018 12:58
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