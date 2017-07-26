У США погодили виділити $250 млн на створення "Фонду для протидії російському впливу"
Також передбачається виділення 30 млн доларів на реалізацію ініціатив з підтримки енергетичної безпеки України. Про це повідомляє прес-служба посольства України у США.
Підтриманим законопроектом визначено, що політикою Сполучених Штатів є:
- підтримка уряду України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності;
- засудження та протидія всім дестабілізуючим зусиллям уряду РФ в Україні;
- невизнання незаконної анексії Криму урядом РФ чи відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили;
- надання допомоги з реформування енергетичного сектору України та зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів;
- продовження протидії реалізації проекту "Північний потік-2".
Документ також законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії. передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях, та на залізничному транспорті; посилює антиросійські секторальні санкції щодо фінансового сектору РФ та російської енергетики; передбачає запровадження санкцій у зв’язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки.
Підтримана Палатою представників законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути схвалена Сенатом та підписана Президентом США.
Нагадаємо, сьогодні палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.
Також прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп має намір детально вивчити законопроект Конгресу про нові санкції.
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