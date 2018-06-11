У США та Канаді закликали покарати вбивць Гандзюк
"США висловлюють найглибші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої атаки, повинні бути притягнуті до суду", - написала фіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у Twitter, додавши хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.
Також мінстр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила співчуття у зв’язку із смертю Катерини Гандзюк та закликала покарати вбивць.
"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - написала Фріланд у Twitter.
Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.
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