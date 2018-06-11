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У США та Канаді закликали покарати вбивць Гандзюк

"Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої ​​атаки, повинні бути притягнуті до суду", - заявила фіційний представник Держдепартаменту США
В американському зовнішньополітичному відомстві та МЗС Канади засудили напади на активістів громадянського суспільства та закликали залучити до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк.
У США та Канаді закликали покарати вбивць Гандзюк Фото: соцмережі

"США висловлюють найглибші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої ​​атаки, повинні бути притягнуті до суду", - написала фіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у Twitter, додавши хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.

Також мінстр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила співчуття у зв’язку із смертю  Катерини Гандзюк та закликала покарати вбивць.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - написала Фріланд у Twitter.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.

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06 11 2018 09:36
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