У США та Канаді закликали покарати вбивць Гандзюк

"Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої ​​атаки, повинні бути притягнуті до суду", - заявила фіційний представник Держдепартаменту США

В американському зовнішньополітичному відомстві та МЗС Канади засудили напади на активістів громадянського суспільства та закликали залучити до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк.

"США висловлюють найглибші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої ​​атаки, повинні бути притягнуті до суду", - написала фіційний представник Держдепартаменту США Хізер Нойєрт у Twitter, додавши хештеги #мовчання_вбиває #хтозамовив.

Також мінстр закордонних справ Канади Христя Фріланд висловила співчуття у зв’язку із смертю Катерини Гандзюк та закликала покарати вбивць.

"Вбивство української активістки Катерини Гандзюк, яка виступала проти корупції, є жахливою втратою. Наші молитви з її родичами та близькими. Відповідальні за цей злочин мають постати перед правосуддям", - написала Фріланд у Twitter.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.