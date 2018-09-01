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У США збитки від природних катастроф у 2017 році оцінили в $306 млрд

Від 1980 рjre збитки країни від великих стихійних лих перевищили 1,5 трлн доларів
У Сполучених Штатах Америки у 2017 році сталося 16 природних катаклізм, збитки від кожної з яких перевищили 1 млрд доларів.
У США збитки від природних катастроф у 2017 році оцінили в $306 млрд Фото: АВС

Загальна сума завданого збитку становить 306 млрд доларів – це новий рекорд для країни, повідомляє Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Зазначається, що країну сколихнули: заморозки, посуха, масштабна пожежа, дві повені, три великі урагани ("Харві", "Ірма" та "Марія"), вісім сильних штормів.

У NOAA наголошують, що від 1980 року втрати США від 219 великих стихійних лих перевищили 1,5 трлн доларів. Жертвами цих лих за цей термін стали 9 тис. 985 осіб, в тому числі 362 осіб у минулому році.

Нагадаємо, що в США на горі Вашингтон зареєстрована температура вітру мінус 69 градусів.

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09 01 2018 11:35
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