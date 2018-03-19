CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штаті Кентуккі в США зіткнулися і зійшли з рейок два товарних потяги, спровокувавши пожежу та евакуацію місцевих жителів у районі аварії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США зіткнулися два товарних потяги: виникла пожежа
У результаті інциденту постраждали четверо людей
Фото: АР
За даними місцевої влади, в результаті інциденту постраждали 4 людини, повідомляє USA Today.
У якості притулків для екстреної допомоги використовували школи. На місце також прибули представники Червоного Хреста. Як тільки загроза зникла, людям дозволили повернутися додому.
Пожежники поки не можуть сказати, яка саме речовина розлилася під час аварії і спричинила пожежу. Обставини аварії з'ясовують.
Нагадаємо, що в штаті Західна Вірджинія поїзд, в якому їхали конгресмени Республіканської партії США, зіткнувся з вантажівкою.
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19 03 2018 21:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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