У столиці Сирії стався вибух і стрілянина, є загиблі й поранені

В одному з районів столиці Сирії Дамаску в неділю вранці стався сильний вибух.

За попередніми даними, вибух стався біля військового розвідувального управління у Дамаску, повідомляє Al Jazeera.

"Вибух стався недалеко від відділення безпеки на півдні міста. Є кілька убитих і поранених, але ми не змогли відразу перевірити інформацію про втрати", - йдеться в заяві Сирійського центру з прав людини.

Поки неясно, чи був вибух викликаний закладеною бомбою або нападом терориста-смертника, після вибуху почалася стрілянина.

Сирійське державне телебачення заявило, що вибух є "терористичним актом". Також повідомляється, що всі дороги, що ведуть до місця вибуху, перекриті.

Нагадаємо, що в сирійському місті Манбідж у середу, 16 січня, прогримів вибух. Інцидент стався поряд з маршрутом патруля міжнародної коаліції на чолі з США.