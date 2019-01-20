У столиці Сирії стався вибух і стрілянина, є загиблі й поранені
За попередніми даними, вибух стався біля військового розвідувального управління у Дамаску, повідомляє Al Jazeera.
"Вибух стався недалеко від відділення безпеки на півдні міста. Є кілька убитих і поранених, але ми не змогли відразу перевірити інформацію про втрати", - йдеться в заяві Сирійського центру з прав людини.
Поки неясно, чи був вибух викликаний закладеною бомбою або нападом терориста-смертника, після вибуху почалася стрілянина.
Сирійське державне телебачення заявило, що вибух є "терористичним актом". Також повідомляється, що всі дороги, що ведуть до місця вибуху, перекриті.
Нагадаємо, що в сирійському місті Манбідж у середу, 16 січня, прогримів вибух. Інцидент стався поряд з маршрутом патруля міжнародної коаліції на чолі з США.
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