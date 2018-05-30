У суді переглянули ролики з першими словами Зайцевої після ДТП

У суді по справі ДТП в Харкові за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова були переглянуті відеоролики з першими словами Зайцевої після аварії.

Сторони вивчили два записи з боді-камер патрульних. На першому записі Зайцева не може надати посвідчення водія. На думку адвоката Дронова Сергія Перепелиці, це говорить про відсутність у неї прав в момент ДТП. Однак і обвинувач, і захисниця Зайцевої заявили, що неможливо встановити, про які саме документи йдеться, повідомляє NewsRoom.

На другому відео невідомий чоловік стверджує, що зараз всі необхідні папери привезуть, так як Зайцева забула їх удома.

Відразу після ДТП Зайцева попросила пустити її і подругу в машину поліції, так як у Марини Ковальової, нібито, застряг уламок скла в нозі. Крім того, жіночий голос, що імовірно належить Зайцевої, вимагав у очевидців не знімати те, що відбувається.

Під час сьогоднішнього засідання також було заслухано клопотання захисника Дронова про виклик до суду фахівця, який оглядав Lexus. За словами Перепелиці, в протоколі допиту містилася інформація про можливу швидкості авто перед трагедією. Суд погодився з доводами адвоката і схвалив клопотання захисту Дронова.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.