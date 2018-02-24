У Сумах через грип школи закривають на карантин
"Комісія вирішила запровадити карантин у закладах загальної середньої освіти міста до 3 березня включно, перевести дитячі садки на черговий режим роботи, заборонити роботу позашкільних установ, проведення масових заходів", - йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міськради.
Зазначається, що, крім того, вирішено запровадити масочний режим у лікувальних установах міста та обмежити відвідування хворих, забезпечити дезинфекцію комунального і приватного транспорту, посилити роботу пунктів обігріву.
Повідомляється, що на поточному тижні в Сумах зареєстровано 2970 випадків захворюваності на грип та ГРВІ, що на 14,5% більше, ніж на попередньому тижні. Серед хворих - 64% дітей до 18 років. На сьогодні в стаціонарі на лікуванні перебувають 148 хворих дітей. Станом на 23 лютого в Сумах не працювали вже 11 шкіл, у деяких школах вжили карантинні заходи щодо окремих класів.
Нагадаємо, що в Ужгороді на тиждень продовжили карантин у навчальних закладах.
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