У Сирії ліквідували "міністра війни" ІДІЛ Під час спецоперації було вбито високопоставлених бойовиків ІДІЛ

У Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декілька високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.

Фото: Reuters

Про це заявляють сирійські державні ЗМІ з посиланням на військове джерело, інформує Reuters. "Міністр війни" був ідентифікований як Абу Мусаб Аль-Масрі. За даними військового джерела, Аль-Масрі був у числі 13 високопоставлених бойовиків ІДІЛ, убитих в операціях сирійської армії, серед яких також саудівці та іракці. Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії. Однак Міністерство оборони Росії спростувало затримання та страту терористами "Ісламської держави" російського військовослужбовця в Сирії.

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