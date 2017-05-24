ПОЛІТИКА НОВИНИУ Сирії на схід від Алеппо під час операцій сирійської урядової армії було ліквідовано декілька високопоставлених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), у тому числі так званий "міністр війни" джихадистів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сирії ліквідували "міністра війни" ІДІЛ
Під час спецоперації було вбито високопоставлених бойовиків ІДІЛ
Фото: Reuters
Про це заявляють сирійські державні ЗМІ з посиланням на військове джерело, інформує Reuters.
"Міністр війни" був ідентифікований як Абу Мусаб Аль-Масрі. За даними військового джерела, Аль-Масрі був у числі 13 високопоставлених бойовиків ІДІЛ, убитих в операціях сирійської армії, серед яких також саудівці та іракці.
Нагадаємо, що бойовики "Ісламської держави" випустили ролик, на якому показують обезголовлення російського офіцера розвідки, захопленого в Сирії.
Однак Міністерство оборони Росії спростувало затримання та страту терористами "Ісламської держави" російського військовослужбовця в Сирії.
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