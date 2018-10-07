З печери у Таїланді евакуйовані всі діти і тренер
Про завершення рятувальної операції повідомили очевидці. Всі підлітки були врятовані на третій день з початку операції, інформує СNN.
Нагадаємо, місцева влада відзначають, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню витрачається майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. До порятунку дітей в Таїланді залучені 13 іноземних дайверів і члени елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.
Як відомо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.
Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.
Увечері 8 липня операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, призупинили через вичерпання запасів кисню.
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