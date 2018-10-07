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З печери у Таїланді евакуйовані всі діти і тренер

З печери евакуйовано 12 дітей і тренер
В Таїланді сьогодні, 10 липня, всі 12 підлітків - учасників дитячої футбольний команди і їх тренер евакуйовані рятувальниками з затопленої печери.
З печери у Таїланді евакуйовані всі діти і тренер Фото: REUTERS

Про завершення рятувальної операції повідомили очевидці. Всі підлітки були врятовані на третій день з початку операції, інформує СNN.

Нагадаємо, місцева влада відзначають, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню витрачається майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. До порятунку дітей в Таїланді залучені 13 іноземних дайверів і члени елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.

Як відомо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.

Увечері 8 липня операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, призупинили через вичерпання запасів кисню.

 

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10 07 2018 15:20
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