З печери у Таїланді евакуйовані всі діти і тренер

В Таїланді сьогодні, 10 липня, всі 12 підлітків - учасників дитячої футбольний команди і їх тренер евакуйовані рятувальниками з затопленої печери.

Про завершення рятувальної операції повідомили очевидці. Всі підлітки були врятовані на третій день з початку операції, інформує СNN.

Нагадаємо, місцева влада відзначають, що рятувальні роботи йдуть з випередженням графіка: на виведення кожної дитини на поверхню витрачається майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. До порятунку дітей в Таїланді залучені 13 іноземних дайверів і члени елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.

Як відомо, 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.