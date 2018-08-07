У Таїланді розпочалася рятувальна операція по визволенню дітей із затопленої печери

Дві головні перепони для рятувальників - це час та вода

Влада Таїланду розпочала операцію для порятунку 12 дітей та їх футбольного тренера, які вже більше двох тижнів перебувають у затопленій печері.

У неділю, 8 липня, він заявив, що "сьогодні день Д". Також чиновник додав, що сім’ї дітей, які перебувають у печері, дали свою згоду на початок рятувальної операції, повідомляє CNN з посиланням на Наронсака Осатанакорна, губернатора провінції Чіанг Рай.

До операції з визволення дітей та їх тренера залучили міжнародну групу з 13 дайверів та п’яти тайських "морських котиків".

За словами Осатанакорна, дві головні перепони для рятувальників - це час та вода.

Раніше, чиновник заявив про відкриття "ідеального вікна" в 3-4 дні для проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Дайвер з України Всеволод Коробов також бере участь у рятувальній операції в Таїланді.

Зараз тайці працюють в кількох напрямах, аби врятувати дітей. Обговорюється варіант навчити їх пірнати. Якщо не посиляться дощі, туди відправлять інструкторів, які будуть навчати хлопців. Вони можуть залишити печеру з маскою для пірнання та регулятором. Виводити їх зможуть по одному – одна дитина плюс рятувальник, або одна дитина плюс два рятувальники.

Вони також намагаються пробурити альтернативні проходи до сухої кімнати, де перебувають діти. На гору закидають рейнджерів і рятувальників, вони обстежують кожну щілину. Туди закинули вертольотами бульдозери, розчистили майданчик, завезли бурові апарати.

Аби забезпечити дітей харчами, рятувальники зверху за течією через всі доступні тріщини, якісь підводні річки закидають плавучі пакети, в яких знаходяться енергетичні гелі, глюкоза, різні харчові продукти.

Паралельно тайці відкачують воду. Розуміючи, що цього недостатньо, рятувальники спробували відвести воду з розташованого поруч водоспаду, щоб вона не потрапляла в печеру. Вони почали осушувати джерела й озера внизу, трохи нижче цієї печери, аби воді з печери було куди йти. Біля печери зараз велика кількість техніки, яка постійно працює.

Нещодавно, загинув колишній військовий водолаз, який приєднався до пошукових дій, щоб врятувати дітей. За словами губернатора, завдання дайвера полягало в тому, щоб доставити дітям кисень, але йому не вистачило на зворотному шляху.