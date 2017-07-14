У турецьких готелях з'явиться українське телебачення
Про це заявив заступник директора департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Віталіна Мартиновська, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Щоб нашим громадянам було комфортніше перебувати в Туреччині, ми працюємо над тим, щоб найближчим часом в турецьких готелях з'явилися українські телеканали", - сказала вона.
Мартиновська також зазначила, що підключенню до готельних телемереж українських телеканалів сприяло посольство України в Туреччині.
"Можливо, їх не буде багато, але чотири-п'ять каналів точно будуть найближчим часом", - уточнила вона.
Нагадаємо, 17 травня уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам України і Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-картками.
Як відомо, 14 березня, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Туреччину сторони підписали угоду про внесення змін до угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів.
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