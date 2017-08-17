У Венесуелі через безлади у в'язниці загинуло 37 людей

На півдні Венесуели в результаті безладів у в'язниці загинуло 37 осіб, 14 отримали поранення.

Для відновлення контролю над в'язницею в м. Пуерто Аякучо були відправлені спеціальні підрозділи міністерства внутрішніх справ Венесуели, - повідомляє BBC.

За інформацією моніторингових груп, жертвами заворушень стали 37 осіб. За даними прокурорів, 14 учасників заворушень було поранено. Всього на момент початку подій у в'язниці перебувало 105 ув'язнених.

Також повідомляється, що в багатьох венесуельських в'язницях не вистачає персоналу, фактично ними керують банди ув'язнених.

Нагадаємо, раніше на військовій базі у Венесуелі стався терористичний акт.