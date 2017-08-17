CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півдні Венесуели в результаті безладів у в'язниці загинуло 37 осіб, 14 отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Венесуелі через безлади у в'язниці загинуло 37 людей
У в'язниці перебувало 105 ув'язнених
Фото: EPA
Для відновлення контролю над в'язницею в м. Пуерто Аякучо були відправлені спеціальні підрозділи міністерства внутрішніх справ Венесуели, - повідомляє BBC.
За інформацією моніторингових груп, жертвами заворушень стали 37 осіб. За даними прокурорів, 14 учасників заворушень було поранено. Всього на момент початку подій у в'язниці перебувало 105 ув'язнених.
Також повідомляється, що в багатьох венесуельських в'язницях не вистачає персоналу, фактично ними керують банди ув'язнених.
Нагадаємо, раніше на військовій базі у Венесуелі стався терористичний акт.
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17 08 2017 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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