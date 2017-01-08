У Венесуелі затримали двох лідерів опозиції

Обидва політики закликали венесуельців виходити на протести проти конституційної асамблеї

У Венесуелі двох лідерів опозиції Леопольдо Лопеса і Антоніо Ледесма забрали з дому співробітники спецслужби SEBIN, в той час як вони вже відбували домашній арешт.

Про це у вівторок, 1 серпня, розповіли родичі опозиціонерів, інформує німецьке видання Deutsche Welle.

За попередньою інформацією, обидва політики закликали венесуельців виходити на протести проти конституційної асамблеї.

"Диктатура викрала Леопольдо з мого дому", - написала дружина Лопеса Ліліан Тінторі у Twitter.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 серпня 2017 р.

Як відомо, у неділю У Венесуелі проходило голосування за конституційну асамблею, що наділену повноваженнями внести зміни до конституції країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Натомість в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів у країні.

Нагадаємо: напередодні голосування протестувальники, попри заборону на демонстрації, заблокували дороги у столиці країни Каракасі. Усього ж за чотири місяці антиурядових безладів у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, отримали поранення тисячі людей, сотні потрапили у в'язницю.

Відзначимо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.