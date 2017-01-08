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У Венесуелі затримали двох лідерів опозиції

Обидва політики закликали венесуельців виходити на протести проти конституційної асамблеї
У Венесуелі двох лідерів опозиції Леопольдо Лопеса і Антоніо Ледесма забрали з дому співробітники спецслужби SEBIN, в той час як вони вже відбували домашній арешт.
У Венесуелі затримали двох лідерів опозиції Венесуела. Фото: Reuters

Про це у вівторок, 1 серпня, розповіли родичі опозиціонерів, інформує німецьке видання Deutsche Welle.

За попередньою інформацією, обидва політики закликали венесуельців виходити на протести проти конституційної асамблеї. 

"Диктатура викрала Леопольдо з мого дому", - написала дружина Лопеса Ліліан Тінторі у Twitter.

 

Як відомо, у неділю У Венесуелі проходило голосування за конституційну асамблею, що наділену повноваженнями внести зміни до конституції країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Натомість в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів у країні.

Нагадаємо: напередодні голосування протестувальники, попри заборону на демонстрації, заблокували дороги у столиці країни Каракасі. Усього ж за чотири місяці антиурядових безладів у Венесуелі загинуло близько 100 осіб, отримали поранення тисячі людей, сотні потрапили у в'язницю.

Відзначимо, кандидат до Конституційної асамблеї Венесуели Хосе Велікс Пінеда був убитий в своєму будинку в місті Сьюдад-Болівар.

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01 08 2017 14:58
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