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У Волинській обл. викрили підпільний цех з обробки бурштину, вилучили понад 300 кг каменю

Бурштин вивозили за межі України
У Волинській обл. працівники управління захисту економіки викрили підпільний цех з обробки бурштину. Під час обшуків вилучено обладнання та понад 300 кг обробленого і необробленого каменю.
У Волинській обл. викрили підпільний цех з обробки бурштину, вилучили понад 300 кг каменю Фото: ssu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції викрили діяльність підпільного цеху з обробки бурштину. Крім того, встановили місця зберігання незаконно добутого "сонячного каменю". Бурштин, який обробляли "майстри", в подальшому вивозився за межі нашої країни", - йдеться в повідомленні.

На підставі постанови суду поліцейські здійснили санкціоновані обшуки на території Луцька, де знаходилися підпільний цех та складські приміщення.

"Оперативники і слідчі обласного управління поліції вилучили понад 300 кг необробленого і обробленого бурштину - сирцю різної фракції, 14 одиниць обладнання для обробки каменю, а також чорнові записи", - уточнили в поліції.

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Нагадаємо, що у Рівненській області 19 квітня поліцейські вилучили понад 30 кг бурштину у місцевих жителів.

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25 05 2017 22:32
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