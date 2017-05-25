У Волинській обл. викрили підпільний цех з обробки бурштину, вилучили понад 300 кг каменю
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
"Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції викрили діяльність підпільного цеху з обробки бурштину. Крім того, встановили місця зберігання незаконно добутого "сонячного каменю". Бурштин, який обробляли "майстри", в подальшому вивозився за межі нашої країни", - йдеться в повідомленні.
На підставі постанови суду поліцейські здійснили санкціоновані обшуки на території Луцька, де знаходилися підпільний цех та складські приміщення.
"Оперативники і слідчі обласного управління поліції вилучили понад 300 кг необробленого і обробленого бурштину - сирцю різної фракції, 14 одиниць обладнання для обробки каменю, а також чорнові записи", - уточнили в поліції.
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Нагадаємо, що у Рівненській області 19 квітня поліцейські вилучили понад 30 кг бурштину у місцевих жителів.
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