У ВР пояснили, хто ініціював нагородження нардепів Гереги та Іщейкіна

Рішення приймалося членами комітетів, в яких ті працюють

Керівник прес-служби апарату ВР Ірина Кармелюк розповіла, хто ініціював рішення про подання на нагородження депутатів Олександра Гереги та Костянтина Іщейкіна.

"Рішення щодо подання на нагородження відбувається за поданням комітетів, до яких вони належать", - розповіла керівник прес-служби апарату ВР Ірина Кармелюк, інформує "Українська правда".

Вона нагадала, що Іщейкін очолює підкомітет з питань бюджетної політики і удосконалення положень бюджетного кодексу, а Герега – голова підкомітету тарифного і нетарифного врегулювання в комітеті з питань податкової політики.

"Комітети на свої засіданнях розглядають в різному питання нагородження шляхом голосування членами комітетів. Апарат здійснює технічну функцію і передає подання на розгляд Адміністрації Президента. Тобто це не є рішення голови ВР", - уточнила вона.

"Українська правда" звернулася до комітетів. Завідувач секретаріату Комітету з питань податкової політики Сергій Шоломіцький повідомив, що відповідне рішення міститься у протоколі засідання комітету №59 від 15 березня 2017 року.

"Стенограми обговорення цього питання немає, бо зазвичай обговорення таких питань відбувається в робочому режимі без запису стенограми, а потім приймають рішення і заноситься до протоколу", - повідомив Шоломіцький.

У протоколі №59 зазначається: "Представити до держаної нагороди України – орден "За заслуги" ІІ ступеня народного депутата України, Голову підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Герегу Олександра Володимировича за вагомий особливий внесок у справу державотворення".

Водночас у протоколі не вказано, скільки депутатів прийняли таке рішення, та хто саме виступив ініціатором.

Скріншот з протоколу засідання комітету щодо нагородження Гереги

Щодо Костянтина Іщейкіна у комітеті з питань бюджету повідомили, що рішення було ухвалено ще 16 березня 2016.

Рішення про звернення до голови ВР з рекомендаціями нагородити нардепа Іщейкіна ініціював нардеп від фракції "БПП" Богдан Дубневич. Тоді він запропонував нагородити Іщейкіна орденом "За заслуги" III ступеня.

Разом з Іщейкіним рекомендували нагороди ряд інших членів комітету. Тоді Дубневич свою пропозицію нагороджень аргументував плідною законодавчою роботою комітету:

Аргументуючи свою позицію, Дубневич зазначив, що депутати комітету підготували закони про Державний бюджет 2015 року та зміни до нього, про Державний бюджет 2016 року, про Рахункову палату, а також "активна роботу колег в округах з виборцями, громадську діяльність членів комітету".

Згодом, на засіданні 21 вересня 2016 року, Дубневич запропонував замінити нагороду для Іщейкіна на орден князя Ярослава Мудрого V ступеня, мотивуючи тим,що у травні 2016 року Іщейкіну присвоїли звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Як зазначається у протоколі, мотивація самої нагороди - "за особисту активну участь у створенні законодавчої бази з питань бюджетної політики, високопрофесійне виконання своїх обов’язків та вагомий внесок у державне будівництво, формування системи ефективної та політично відповідальної влади і здійснення соціально-економічних реформ".

Нагадаємо, що 28 червня з нагоди Дня Конституції України Президент нагородив близько 190 осіб, серед яких Владислав Атрошенко, Костянтин Кулик, Олександр Герега та Костянтин Іщейкін.

Генпрокуратура зробила подання до АП про нагородження Костянтина Кулика через вклад у конфіскацію 1,5 млрд екс-президента Віктора Януковича.

Лист щодо нагородження мера Чернігова Владислава Атрошенка надійшов до АП з формулюванням "за значний особистий внесок до розвитку громади Чернігова та з нагоди святкування річниці Асоціації міст".

Олександр Герега і Владислав Атрошенко голосували за так звані диктаторські закони 16 січня 2014 року.

Пізніше, 1 жовтня 2014 року Атрошенко відкликав свій голос, підписавши заяву з проханням вважати результатом його голосування "Не голосував".

Нардеп Герега свій голос за "диктаторські закони" не відкликав.

Костянтина Кулика НАБУ підозрювало в незаконному збагаченні. Попри це у квітні 2017 року генпрокурор перевів його з посади прокурора АТО на посаду заступника начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.