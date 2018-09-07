У ВР запропонували збільшити кількість членів ЦВК, – Парубій

Водночас спікер не озвучив, наскільки саме може бути збільшений кількісний склад ЦВК

У Верховній Раді запропонували ідею збільшити кількість членів Центральної виборчої комісії, що дасть змогу збільшити кількість вакантних посад у ній і призначити всіх 14 кандидатів, внесених президентом.

Про це повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій.

"Наразі я збираю пропозиції від різних фракцій про те, як вийти з цієї ситуації. Хочу вам озвучити, що одна з пропозицій стосується того, щоб у законі про Центральну виборчу комісію змінити кількісний склад Центральної виборчої комісії. І таким чином ми зможемо розглядати в залі всі пропозиції, подані фракціями або подані президентом до парламенту, без дилеми 14 (кандидатів, – ред.) і 13 (вакантних місць, – ред.)", – заявив Парубій на брифінгу в понеділок у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами глави Верховної Ради, пропозиції збільшити кількісний склад ЦВК лунали від різних народних депутатів, як один із варіантів виходу з ситуації, що склалася.

Спікер нагадав, що є ще один варіант – повторне внесення до парламенту подання президента України з переліком кандидатів у члени ЦВК. Він пояснив, що такий варіант може відкласти на тривалий час розгляд кадрового питання Центрвиборчкому, оскільки знадобиться спецперевірка нових кандидатів, якщо вони з'являться у президентському списку.

Водночас спікер не озвучив цифру, наскільки може бути збільшений кількісний склад ЦВК відповідно до депутатської ініціативи.

Парубій сподівається, що в понеділок до вечора надійдуть політичні позиції фракцій і груп щодо цього питання, і у вівторок у парламенті може відбутися предметна розмова про конкретний законопроект зі змінами до закону про Центральну виборчу комісію.

Нагадаємо, 5 липня у плані роботи Верховної Ради було питання оновлення Центрвиборчкому. Під час ранкового пленарного засідання спікер Андрій Парубій запропонував депутатам шляхом рейтингового голосування визначитися, чи переходити до оновлення складу ЦВК, проте "за" виступили тільки 189 народних обранців (із них з "Блоку Петра Порошенка" – 117, а з "Народного фронту" – 10).

Згодом Фракція "Блоку Петра Порошенка" відмовилася голосувати за будь-які законопроекти до оновлення складу Центрвиборчкому.