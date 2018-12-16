У Японії вибухнув бар, 40 поранених
"Більш як 40 людей отримали поранення в результаті вибуху, що стався в неділю в барі в Саппоро на півночі Японії", - повідомляє Reuters з посиланням на японське агентство Kyodo.
Причина вибуху, який призвів до обвалення ряду будинків, поки що невідома.
Один із поранених знаходиться в критичному стані.
Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.
Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.
Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.
Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.
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