У Японії вибухнув бар, 40 поранених

Один із поранених знаходиться в критичному стані

У барі на півночі Японії стався вибух, більш як 40 осіб отримали поранення.

"Більш як 40 людей отримали поранення в результаті вибуху, що стався в неділю в барі в Саппоро на півночі Японії", - повідомляє Reuters з посиланням на японське агентство Kyodo.

Причина вибуху, який призвів до обвалення ряду будинків, поки що невідома.

Один із поранених знаходиться в критичному стані.

Нагадаємо, 14 грудня у Фастові в п'ятиповерховому будинку на вул. Садовій, 10 стався вибух (ймовірно, побутового газу) без подальшого горіння. Зруйновані конструктивні елементи квартир одного під'їзду з третього по п'ятий поверхи. Були пошкоджені 27 квартир, в яких проживали 63 людини.

Евакуювали з під'їзду будинку близько десяти осіб. Співробітники поліції охороняють квартири будинку та забезпечують громадський порядок. Будинок повністю відключено від електро-, газо- і теплопостачання.

Також, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.