У Єгипті знайшли стародавню гробницю, якій понад 4 тисячі років
Гробниця належала жерцеві Ватає, який служив під час правління фараона Неферікара. За оцінками вчених, династія Неферікара правила приблизно 4400 років тому, повідомляє "Громадське".
Усі стіни розмальовані кольоровими малюнками, які зображують сцени з його життя, у гробниці також багато статуй фараонів. Археологи продовжують розкопки та сподіваються знайти саркофаг з рештками самого Ватає.
Зазначається, що гробницю знайшли у листопаді, але вченим потрібен був час, аби потрапити у неї.
Нагадаємо, У Єгипті археологи знайшли знайшли поховання, у якому збереглися вісім саркофагів з муміями.
Додамо, у Єгипті археологи виявили десятки котячих мумій і рідкісну колекцію муміфікованих жуків-скарабеїв у семи саркофагах, деяким з яких більше 6 тисяч років.
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