У ЄС хочуть збільшити витрати на кібербезпеку
"ЄС повинен більше інвестувати в кібербезпеку, щоб запобігати атакам на критичну інфраструктуру та протистояти намірам дестабілізувати суспільство", - йдеться в ухваленій у вівторок резолюції Європарламенту, повідомляє "Укрінформ".
Як зазначається, 80% європейських компаній мали під час своєї діяльності щонайменше один інцидент у сфері кібербезпеки.
Відтак парламентарії пропонують покращити систему обміну інформацією між відповідними агентствами ЄС, провести кампанію із підвищення рівня обізнаності громадян з кібербезпеки, організувати підготовку висококваліфікованих IT-фахівців, створити базу даних для реєстрації кіберзлочинів, удосконалити законодавство ЄС у цій сфері.
Раніше Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.
Нагадаємо, Євросоюз і НАТО проведуть серію навчань для визначення своєї готовності до відбиття кібератак і кампаній сфальсифікованих новин, а також для підвищення пильності політиків щодо нових видів загроз. За сценарієм навчань заплановані симуляції різних кібератак на штаб-квартиру ЄС.
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