У ЄС хочуть збільшити витрати на кібербезпеку

80% європейських компаній мали під час своєї діяльності щонайменше один інцидент у сфері кібербезпеки

У Євросоюзі необхідно збільшити інвестиції у сферу кібербезпеки.

"ЄС повинен більше інвестувати в кібербезпеку, щоб запобігати атакам на критичну інфраструктуру та протистояти намірам дестабілізувати суспільство", - йдеться в ухваленій у вівторок резолюції Європарламенту, повідомляє "Укрінформ".

Як зазначається, 80% європейських компаній мали під час своєї діяльності щонайменше один інцидент у сфері кібербезпеки.

Відтак парламентарії пропонують покращити систему обміну інформацією між відповідними агентствами ЄС, провести кампанію із підвищення рівня обізнаності громадян з кібербезпеки, організувати підготовку висококваліфікованих IT-фахівців, створити базу даних для реєстрації кіберзлочинів, удосконалити законодавство ЄС у цій сфері.

Раніше Єврокомісія запропонувала низку заходів щодо посилення кібербезпеки, серед яких – створення Агентства ЄС з кібербезпеки.

Нагадаємо, Євросоюз і НАТО проведуть серію навчань для визначення своєї готовності до відбиття кібератак і кампаній сфальсифікованих новин, а також для підвищення пильності політиків щодо нових видів загроз. За сценарієм навчань заплановані симуляції різних кібератак на штаб-квартиру ЄС.