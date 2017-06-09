ЄС спільно з НАТО вчитимуться протистояти кібератакам та фейкам
Про це пише німецький журнал Der Spiegel з посиланням на відповідь Міноборони Німеччини на запит партії "Ліві".
7 вересня в Естонії відбудуться навчання під назвою EU CYBRID 2017, в яких, за сценарієм, будуть симулювати різні кібератаки на штаб-квартиру ЄС. У навчаннях візьмуть участь міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйен і її колеги з інших європейських країн.
На вересень і жовтень заплановано навчання EU PACE 17, які пройдуть в два етапи. За даними німецького Міноборони, за сценарієм в ході навчань EU PACE 17 "будуть здійснені хакерські атаки відразу на кілька держав ЄС. Одночасно буде зафіксовано збільшення кількості сфальсифікованих новинних повідомлень".
Зазначимо, у червні стало відомо, що Євросоюз підготує спільну дипломатичну відповідь на протиправну діяльність в кіберпросторі.
Як повідомляв iPress.ua, компанії в усьому світі втратили близько 450 мільярдів доларів в 2016 році через кібератаки. Згідно з дослідженням, при одній атаці на провайдерів хмарного сервісу та їх клієнтів, яка призведе до перебоїв роботи підприємств, світова економіка може втратити від 4,6 млрд доларів.
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