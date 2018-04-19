У Єврокомісії засудили інцидент з хорватським прапором у парламенті Сербії

У Єврокомісії засудили інцидент з розтоптаним у парламенті Сербії прапором Хорватії.

"Те, що ми спостерігали вчора, не личить демократичній інституції. Це неповага до демократичних інституцій, які представляють громадян і тих, хто працює на благо добросусідських відносин і регіональної співпраці", - заявив представник Єврокомісії під час щоденного брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Представник Єврокомісії також додав, що ситуація з верховенством права досі викликає занепокоєння.

Нагадаємо, що вчора парламентська делегація із Загреба скасувала решту свого візиту до Белграда після того, як націоналістичний депутат Воїслав Шешель розтоптав хорватський прапор всередині парламенту Сербії, а потім викрикував образи до членів делегації, назвавши їх "усташі" (хорватські фашисти).

Посол Сербії у Загребі Міра Ніколич також відмовилася прийняти ноту протесту МЗС Хорватії через інцидент із розтоптаним прапором.