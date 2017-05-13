У Запоріжжі правоохоронці затримали викладача-хабарника
Його було затримано в п'ятницю, 12 травня, в порядку ст. 208 КПК України, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Сума хабаря залежала від бажаної оцінки і коливалася від 300 до 500 грн.
На цей час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У прокуратурі нагадали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Києві на хабарі в 5 тис. дол. затримали директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка.
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