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У Запоріжжі правоохоронці затримали викладача-хабарника

Викладачу грозить позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років
Викладача Запорізького національного технічного університету затримали під час отримання хабара за успішне складання іспиту.
У Запоріжжі правоохоронці затримали викладача-хабарника Фото: gp.gov.ua

Його було затримано в п'ятницю, 12 травня, в порядку ст. 208 КПК України, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Сума хабаря залежала від бажаної оцінки і коливалася від 300 до 500 грн.

На цей час вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі нагадали, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві на хабарі в 5 тис. дол. затримали директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка.

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13 05 2017 16:58
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