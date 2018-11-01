У Запоріжжі українськомовного священика мало не побили під час зборів єпархії УПЦ МП
За інформацією Depo.Запоріжжя, на ньому, зокрема, обговорювалася позиція отця Анатолія, який критикував у соціальних мережах прокремлівський курс УПЦ МП.
Конфлікт виник, коли священнослужитель вирішив пояснити свою позицію на українській мові, що викликало різке обурення присутніх.
"Люди, миряни, відразу як закричали: "Говоріть російською". Я їм кажу: українська - моя державна мова. А потім до мене підбігає секретар єпархії, каже: "Ти коли до нас прийшов чотири роки тому, ти говорив російською". Кажу йому: "Але після того ваша держава напала на мою державу. Люди змінюються, я змінився". Вони кричали, штовхалися, думав, ще й поб'ють", - розповів священик.
У зв'язку з цим отець Анатолій вирішив, що служити в УПЦ МП не може.
"Ця церква не є українською. Вона використовує гроші України, заробляє на ній, і одночасно ненавидить її. Яка це українська церква, якщо в ній ікона царя висить? Я єдиний в єпархії служив українською - півтора роки поспіль", - пояснив він.
Нагадаємо, запорізький священик під час похорону відмовився відспівувати загиблого 2-річного малюка, на якого впав самогубець, через те, що дитину хрестили в Київському патріархаті.
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