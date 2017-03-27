У Запоріжжі загорівся трамвай з людьми, - ФОТО

У Запоріжжі загорівся трамвай з пасажирами.

НП сталася на зупинці міського транспорту "Базарна", - повідомляє прес-служба ГУ Держнс області.

"Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що горить трамвай, який складається із одного вагона. Пасажири, які знаходилися всередині вийшли самостійно до прибуття підрозділів Держнс", - йдеться в повідомленні.

Фото:dsns.gov.ua

При цьому місцеве видання 061.иаотмечает, що пасажири ледь встигли вибратися з палаючого вагона.

В 12:13 рятувальники локалізували пожежу, а о 12:25 - повністю ліквідували.

Фото:dsns.gov.ua

В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. В кіоску, розташованому на зупинці, оплавилась пластикова облицювання і потріскалися вікна.

Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події ведеться розслідування.

Фото:dsns.gov.ua

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