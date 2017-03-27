У Запоріжжі загорівся трамвай з людьми, - ФОТО
НП сталася на зупинці міського транспорту "Базарна", - повідомляє прес-служба ГУ Держнс області.
"Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що горить трамвай, який складається із одного вагона. Пасажири, які знаходилися всередині вийшли самостійно до прибуття підрозділів Держнс", - йдеться в повідомленні.
Фото:dsns.gov.ua
При цьому місцеве видання 061.иаотмечает, що пасажири ледь встигли вибратися з палаючого вагона.
В 12:13 рятувальники локалізували пожежу, а о 12:25 - повністю ліквідували.
Фото:dsns.gov.ua
В результаті події ніхто з пасажирів не постраждав. В кіоску, розташованому на зупинці, оплавилась пластикова облицювання і потріскалися вікна.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події ведеться розслідування.
Фото:dsns.gov.ua
Нагадаємо, у Львові на вулиці Виговського з маршрутки випала вагітна жінка. За словами потерпілої, водій, не зачинивши дверей, рушив із зупинки.
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