У Запоріжжі засудили на п'ять років двох інспекторів Держфініспекції
Інспекторів визнано винними за ч. 3 ст. 368 КК та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у державних органах строком на 3 роки із конфіскацією всього особистого майна, повідомляє прокуратура Запорізької області.
Вирок винесено Жовтневим райсудом Запоріжжя.
За даними прокуратури, восени 2015 року двоє інспекторів відділу контролю у соцсфері та культурі ДФС в області за попередньою змовою вимагали та отримали неправомірну вигоду від мешканців Запоріжжя на загальну суму 14 тис гривень та 500 доларів за непроведення зустрічної звірки, не відображення у акті ревізії порушень та не складання протоколу про адміністративне правопорушення.
"Під час судового розгляду справи обвинувачені своєї вини не визнали, але завдяки правильно обраній тактиці, стороною державного обвинувачення повністю спростовано їх версію та доведено провину", - зазначили у прокуратурі області.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для власника Східно-європейської паливно-енергетичної компанії (СЄПЕК) Сергія Курченка.
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