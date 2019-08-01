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На Запоріжжі зняли обмеження на дорогах міжнародного і національного значення

Проте на дорогах територіальних дорогах, де зберігаються складні погодні умови, рух транспорту поки обмежено
У Запорізькій обл. станом на 10:00 знято обмеження на дорогах міжнародного і національного значення, великогабаритному транспору можна рухатися вільно.
На Запоріжжі зняли обмеження на дорогах міжнародного і національного значення Фото: facebook.com/poltsad

Однак на дорогах територіальних дорогах, де зберігаються складні погодні умови, рух транспорту поки обмежено.

"Ще зберігаються складні погодні умови на частині цієї області, тож на територіальних дорогах, зокрема від селища Більмак до селища Осипенко та на іншій дорозі від селища Панфілівка до міста Приморськ у межах Запорізької області рух транспорту поки що обмежено", - повідомила прес-секретар "Укравтодору" Оксана Ожигова, інформує "112.Україна".

Для ліквідації наслідків сильних снігопадів протягом минулої доби чергувало понад тисячу одиниць техніки, 620 одиниць працювали, понад 800 одиниць знаходилися на чергуванні, близько півтори тисячі співробітників забезпечували якість проїзду.

Ожигова підкреслила, що очікується, що найближчими днями очікується, що погода дещо стабілізується.

Нагадаємо, що в п'ятницю та суботу в східних і частині південних областей було ускладнення погодних умов.

 

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08 01 2019 11:47
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