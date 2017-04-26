Uber хоче створити повітряні таксі до 2020 року

Компанія Uber оголосила про плани розробити і протестувати автоматичні повітряні таксі вже до 2020 року.

Спершу нову систему випробують у двох містах - Дубаї та Далласі, повідомляє The Verge.

Конструкцію літаючого автомобіля вже розробляють дві авіабудівні компанії Embraer та Bell Helicopter.

Керівництво Uber сподівається, що з часом подорож авіатаксі коштуватиме так само, як і наземним транспортом зараз.

Повітряні таксі працюватимуть на електродвигуні, та не шкодитимуть довкіллю.

Вперше про розробку заговорили у жовтні 2016 року. За ідеєю розробників, повітряні таксі будуть злітати і приземлятися так само, як і гелікоптери, але при цьому вони працюватимуть з мінімальним шумом.

Нагадаємо, компанія Uber забере з доріг свої безпілотні автомобілі після аварії, що сталася у штаті Аризона.

Компанія Waymo, структура Google, яка розробляє засоби керування безпілотним автомобілем, подала в суд на Uber та її стартап Otto, звинувативши їх у використанні вкраденої технології.

30 червня 2016 року сервіс замовлення таксі Uber офіційно почав роботу в Києві.