Uber і NASA створюватимуть разом центр управління літаючими таксі, - ВІДЕО

У Uber зазначили, що не будуть самостійно займатися виробництвом літальних апаратів, а замість цього створять для них інфраструктуру

Компанія Uber уклала контракт з NASA, за яким космічне агентство займеться розробкою програмного забезпечення для управління літаючими таксі.

Про це було оголошено 8 листопада на презентації сервісу Uber Elevate в Лісабоні, пише "Медуза".

За контрактом NASA повинне буде вирішити проблему спостереження та управління сотнями або тисячами літальних апаратів в міському повітряному просторі. Маршрути таксі треба буде прокладати так, щоб вони не заважали роботі аеропортів і існуючих диспетчерських систем.

На презентації показали відеоролик, де пасажири Uber користуються літальними апаратами, які злітають за принципом конвертоплана - гвинти на крилах спочатку піднімають машину вгору, а потім повертаються і штовхають її вперед, як літак.

У Uber зазначили, що не будуть самостійно займатися виробництвом літальних апаратів, а замість цього створять для них інфраструктуру. Серед потенційних партнерів компанії перераховані Boeing, Embraer, Mooney і Bell Helicopter. Перші випробування Uber Elevate заплановані на 2020 рік в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, колишній інженер Uber Ентоні Левандовскі, який працював над створенням безпілотних автомобілів, оголосив про створення власної релігії "Шлях майбутнього".