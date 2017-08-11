Uber і NASA створюватимуть разом центр управління літаючими таксі, - ВІДЕО
Про це було оголошено 8 листопада на презентації сервісу Uber Elevate в Лісабоні, пише "Медуза".
За контрактом NASA повинне буде вирішити проблему спостереження та управління сотнями або тисячами літальних апаратів в міському повітряному просторі. Маршрути таксі треба буде прокладати так, щоб вони не заважали роботі аеропортів і існуючих диспетчерських систем.
На презентації показали відеоролик, де пасажири Uber користуються літальними апаратами, які злітають за принципом конвертоплана - гвинти на крилах спочатку піднімають машину вгору, а потім повертаються і штовхають її вперед, як літак.
У Uber зазначили, що не будуть самостійно займатися виробництвом літальних апаратів, а замість цього створять для них інфраструктуру. Серед потенційних партнерів компанії перераховані Boeing, Embraer, Mooney і Bell Helicopter.
Перші випробування Uber Elevate заплановані на 2020 рік в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, колишній інженер Uber Ентоні Левандовскі, який працював над створенням безпілотних автомобілів, оголосив про створення власної релігії "Шлях майбутнього".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа