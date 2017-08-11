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Uber і NASA створюватимуть разом центр управління літаючими таксі, - ВІДЕО

У Uber зазначили, що не будуть самостійно займатися виробництвом літальних апаратів, а замість цього створять для них інфраструктуру
Компанія Uber уклала контракт з NASA, за яким космічне агентство займеться розробкою програмного забезпечення для управління літаючими таксі.
Uber і NASA створюватимуть разом центр управління літаючими таксі, - ВІДЕО Скріншот

Про це було оголошено 8 листопада на презентації сервісу Uber Elevate в Лісабоні, пише "Медуза". 

За контрактом NASA повинне буде вирішити проблему спостереження та управління сотнями або тисячами літальних апаратів в міському повітряному просторі. Маршрути таксі треба буде прокладати так, щоб вони не заважали роботі аеропортів і існуючих диспетчерських систем.

На презентації показали відеоролик, де пасажири Uber користуються літальними апаратами, які злітають за принципом конвертоплана - гвинти на крилах спочатку піднімають машину вгору, а потім повертаються і штовхають її вперед, як літак.

У Uber зазначили, що не будуть самостійно займатися виробництвом літальних апаратів, а замість цього створять для них інфраструктуру. Серед потенційних партнерів компанії перераховані Boeing, Embraer, Mooney і Bell Helicopter.

Перші випробування Uber Elevate заплановані на 2020 рік в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, колишній інженер Uber Ентоні Левандовскі, який працював над створенням безпілотних автомобілів, оголосив про створення власної релігії "Шлях майбутнього".

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08 11 2017 18:13
ТЕГИ: таксі, NASA, Uber
МЕДІА
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