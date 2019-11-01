Учені США припускають, що зафіксували народження нової зірки

Зірка вибухнула на відстані близько 200 мільйонів світлових років від Землі

Американські вчені вважають, що їм вдалось зафіксувати момент вибуху зірки й наступне народження нової нейтронної. Утім, інший науковець висунув альтернативну ідею про те, що дослідники зареєстрували розрив білого карлика чорної діри.

Зірка вибухнула на відстані близько 200 мільйонів світлових років від Землі. Результати спостережень були представлені на 233-й зустрічі Американської астрономічної спільноти, повідомляє Mysterious Universe.

У червні 2018 року вчені з допомогою телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System зафіксували на небі незвичайний спалах. Через три дні він набрав своєї пікової яскравості, яка виявилась більшою у 10 разів.

Спалах зацікавив астрономічну спільноту, його одночасно спостерігали з 18 телескопів, що стало рекордним явищем.

Чинні теорії не могли до кінця пояснити феномен: для того, щоб з’ясувати його природу одразу дві команди вчених провели симуляції на основі спостережень.

Перша група під керівництвом Рафаелли Маргутті із Північно-Західного університету отримала спектри зірки, яку назвали AT2018cow, у великому діапазоні електромагнітних хвиль. Вчені встановили, що це може бути наднова зоря: про це свідчить, сильне оптичне й ультрафіолетове сяйво, яке було зафіксоване у перші дні спалаху.

Альтернативну гіпотезу виснув Пол Куін з Університетського коледжу Лондона. Згідно з його теорією, астрономам вдалось побачити, як вибухнула чорна діра. Науковці припускають, що спалах виникнув у сусідній галактиці-спутнику чи шаровому скупченні.

Додамо, що астрономам вдалося зафіксувати повторюваний швидкий радіосплеск (FRB), які раніше вважали сигналами інопланетян, в галактиці, яка розташовується на відстані 1,5 мільярда світлових років від Землі.