Учені США припускають, що зафіксували народження нової зірки
Зірка вибухнула на відстані близько 200 мільйонів світлових років від Землі. Результати спостережень були представлені на 233-й зустрічі Американської астрономічної спільноти, повідомляє Mysterious Universe.
У червні 2018 року вчені з допомогою телескопа Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System зафіксували на небі незвичайний спалах. Через три дні він набрав своєї пікової яскравості, яка виявилась більшою у 10 разів.
Спалах зацікавив астрономічну спільноту, його одночасно спостерігали з 18 телескопів, що стало рекордним явищем.
Чинні теорії не могли до кінця пояснити феномен: для того, щоб з’ясувати його природу одразу дві команди вчених провели симуляції на основі спостережень.
Перша група під керівництвом Рафаелли Маргутті із Північно-Західного університету отримала спектри зірки, яку назвали AT2018cow, у великому діапазоні електромагнітних хвиль. Вчені встановили, що це може бути наднова зоря: про це свідчить, сильне оптичне й ультрафіолетове сяйво, яке було зафіксоване у перші дні спалаху.
Альтернативну гіпотезу виснув Пол Куін з Університетського коледжу Лондона. Згідно з його теорією, астрономам вдалось побачити, як вибухнула чорна діра. Науковці припускають, що спалах виникнув у сусідній галактиці-спутнику чи шаровому скупченні.
Додамо, що астрономам вдалося зафіксувати повторюваний швидкий радіосплеск (FRB), які раніше вважали сигналами інопланетян, в галактиці, яка розташовується на відстані 1,5 мільярда світлових років від Землі.
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