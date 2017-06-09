Угорщина, всупереч рішенню суду ЄС, відмовляється приймати мігрантів

Глава МЗС пообіцяв "використовувати усі законні майданчики, щоб не дозволити біженцям прибути до Угорщини"

Угорщина використовуватиме всі можливі засоби для того, щоб уникнути прийому біженців, а рішення суду ЄС вважає незобов’язуючим.

Про це заявивив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на прес-конференції у середу, коментуючи рішення суду ЄС відхилити скаргу Будапешта та Любляни, які вимагали визнати недійсним механізм розподілу біженців, повідомляє hvg.hu.

Сіярто назвав рішення безвідповідальним і таким, що ставить під загрозу майбутнє Європи та інтереси Угорщини.

"Було прийнято політичне, а не правове рішення", - сказав Сіярто, додавши, що політики порушили європейські закони та цінності.

За його словами, після винесення вердикту Угорщина зробить усе можливе, щоб захистити країну та її безпеку. Міністр стверджує, що рішення суду не зобов’язує країну приймати нелегальних мігрантів.

"Реальна боротьба лише починається, ми будемо використовувати усі законні майданчики, щоб не дозволити біженцям прибути до Угорщини", - сказав Сіярто.

Зазначимо, таку заяву глава угорського МЗС зробив у відповідь на рішення суду ЄС про відхилення позовів Словаччини та Угорщини щодо міграційної політики Євросоюзу, який відстоює право Брюсселя на те, щоб країни-члени приймали у себе шукачів притулку.

Нагадаємо, обидві центральноєвропейські країни зобов’язали прийняти не надто велику кількість біженців – всього 2096 осіб. Втім, Угорщина до сьогодні не прийняла жодного біженця, у той час як Словаччина прихистила всього 16 мігрантів.

Рішення Ради ЄС щодо розподілу мігрантів у 2015 році, окрім Угорщини та Словаччини, не підтримали Чехія та Румунія.