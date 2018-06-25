Угорщина вирішує, чи блокувати статус аспіранта для України на саміті НАТО
"Ще побачимо. З цього приводу тривають переговори в Брюсселі; подивимося, до чого вони призведуть", - зауважив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю "Європейській правді".
Міністр наголосив, що на це рішення вплинуть подальші консультації щодо мовного закону з угорською меншиною.
"І крім того, ми будемо зважати на те, чим завершиться наступний раунд консультацій міністра освіти України з угорською меншиною, який запланований на початок липня", - додав дипломат.
Нагадаємо, у березні цього року на офіційному сайті альянсу в розділі, присвяченому розширенню НАТО, Україну внесли до списку чотирьох країн-партнерів, які задекларували своє прагнення (aspirations) до членства.
До цього в альянсі відмовлялися офіційно визнати прагнення України до набуття членства в НАТО.
Нагадаємо, угорський уряд не вимагає від України безумовної відмови від чинної редакції мовної норми закону про освіту, але наголошує на виконанні двох ключових пунктів рекомендації Венеціанської комісії.
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