Угорські профспілки збирають мітинги у десяти містах і Будапешті
"Угорські профспілки проводять загальнонаціональні акції протесту й погрожують першим загальним страйком з часу закінчення комунізму, щоб змусити прем'єр-міністра Віктора Орбана скасувати новий суперечливий закон про понаднормовий робочий час", - повідомляє Bloomberg.
Мітинги заплановано на суботу в Будапешті та десяти інших угорських містах.
На цьому етапі профспілки знаходяться в процесі консультацій між їх членами про те, чи будуть вони брати участь у загальному страйку.
Нагадаємо, що президент Угорщини Янош Адер підписав закон про зміни до трудового законодавства, які передбачають збільшення максимальної кількості понаднормових годин на рік з 250 теперішніх до 400.
Протестувальники намагаються протистояти змінам трудового кодексу, які вони вважають "рабським законом".
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