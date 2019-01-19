Угорські профспілки збирають мітинги у десяти містах і Будапешті

Угорські профспілки проводять загальнонаціональні акції протесту й погрожують першим з часів падіння комунізму в країні загальним страйком, вимагаючи скасування суперечливого нового закону про понаднормовий робочий час.

"Угорські профспілки проводять загальнонаціональні акції протесту й погрожують першим загальним страйком з часу закінчення комунізму, щоб змусити прем'єр-міністра Віктора Орбана скасувати новий суперечливий закон про понаднормовий робочий час", - повідомляє Bloomberg.

Мітинги заплановано на суботу в Будапешті та десяти інших угорських містах.

На цьому етапі профспілки знаходяться в процесі консультацій між їх членами про те, чи будуть вони брати участь у загальному страйку.

Нагадаємо, що президент Угорщини Янош Адер підписав закон про зміни до трудового законодавства, які передбачають збільшення максимальної кількості понаднормових годин на рік з 250 теперішніх до 400.

Протестувальники намагаються протистояти змінам трудового кодексу, які вони вважають "рабським законом".