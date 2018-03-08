Угорський уповноважений по Закарпаттю не зрозумів обурення Києва щодо свого призначення
"Жодні сепаратистські наміри не приховуються на задньому плані, метою є лише підтримка людей, які проживають у Закарпатті, незалежно від національності. Багаторічна діяльність колишнього урядового комісара щодо Закарпаття, яка велася від його імені, виявилась доброю волею. Дискусії тривали не тільки з закарпатськими лідерами, але й з київськими політиками, і якщо ми подивимося на результати, всі виграли. Це те, що ми хочемо продовжувати, а не провокувати", - сказав державний міністр, пише проурядове видання Magyar Idők.
Нагадаємо, що в уряді Угорщини створили посаду міністра, який буде відповідати за розвиток Закарпатської області України.
Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні, висловивши рішучий протест через заяву Орбана.
Також МЗС вручило угорському дипломату ноту з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. В МЗС протестують, що до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.
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