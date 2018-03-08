Угорський уповноважений по Закарпаттю не зрозумів обурення Києва щодо свого призначення

"Метою є лише підтримка людей, які проживають у Закарпатті"

Новопризначений Уповноважений Угорщини щодо Закарпаття Іштван Грежа спростовує наміри угорського уряду просувати сепаратизм в українському регіоні, проте по суті звинувачення Києва не прокоментував.

"Жодні сепаратистські наміри не приховуються на задньому плані, метою є лише підтримка людей, які проживають у Закарпатті, незалежно від національності. Багаторічна діяльність колишнього урядового комісара щодо Закарпаття, яка велася від його імені, виявилась доброю волею. Дискусії тривали не тільки з закарпатськими лідерами, але й з київськими політиками, і якщо ми подивимося на результати, всі виграли. Це те, що ми хочемо продовжувати, а не провокувати", - сказав державний міністр, пише проурядове видання Magyar Idők.

Нагадаємо, що в уряді Угорщини створили посаду міністра, який буде відповідати за розвиток Закарпатської області України.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасово повіреного у справах Угорщини в Україні, висловивши рішучий протест через заяву Орбана.

Також МЗС вручило угорському дипломату ноту з вимогою надати офіційні роз’яснення у зв’язку із рішенням уряду Угорщини створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну. В МЗС протестують, що до сфери компетенції уповноваженого віднесено частину суверенної території України.