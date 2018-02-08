В Угорщині створили посаду міністра у справах Закарпатської області
Тимчасово повіреному у справах Угорщини в Україні Ласло Папу вручили ноту з вимогою надання офіційних роз'яснень у зв'язку з рішенням Будапешта створити посаду уповноваженого міністра, відповідального за розвиток Закарпатської області та програми розвитку дитячих садків Карпатського басейну, оскільки в сферу компетенції уповноваженого віднесена частина суверенної території України.
"Попри конструктивний підхід української сторони щодо вирішення існуючих проблемних питань, останні дії Угорщини свідчать про вибір конфронтації замість співпраці та пряме втручання у внутрішні справи України", - йдеться в заяві українського МЗС, опублікованій в четвер, 2 серпня, на сайті відомства.
Нагадаємо, що на першому засіданні новий кабінет міністрів Угорщини прийняв меморандум про захист закарпатських угорців.
Вчора, МЗС України висловило обурення стосовно останніх заяв прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що він не вірить в євроінтеграційні наміри Києва.
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