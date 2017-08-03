Україна – лідер за смертністю матерів та немовлят

Жінкам слід звертати більше уваги на власний стан здоров'я, тим більше під час вагітності

Україна лідирує за показниками материнської та дитячої смертності серед інших країн Європи.

Про це стверджують у Представництві Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, пише BBC.

За даними міжнародного оцінювання, у 2015 році тут зафіксували 120 випадків материнської смертності, тоді як у Польщі – 12, у Румунії – 56, у Німеччині – 42, повідомили у міністерстві охорони здоров'я.

Показники смертності немовлят також значно вищі, ніж у країнах Європейського Союзу: 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя в Україні, в той час як у Польщі – 1122, у Румунії – 1047, у Німеччині – 1449 випадків.

Проте в Україні цей показник поступово знижується з кожним роком, додали у МОЗ.

"Часто жінки недостатньо звертають увагу на власний стан здоров'я, що вкрай необхідно, тим більше під час вагітності", – зазначив лікар-гінеколог, експерт ЮНІСЕФ Андрій Загребельний.

За його словами, слід пам'ятати про шість основних симптомів, які не можна ігнорувати під час вагітності: вагінальна кровотеча, підвищення температури тіла до 38 градусів і вище, ранній токсикоз, раптова набряклість кінцівок, живота чи обличчя, сильний біль у животі та підвищений тиск.

Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, в Україні лише 23% жінок і чоловіків знають хоча б про три з цих симптомів, а загалом рівень знання про небезпечні прояви під час вагітності є дуже низьким.

Менше половини жінок звертаються до жіночої консультації до 11 тижня вагітності, і лише третина відвідує курси вагітних.

"Здоровий перебіг вагітності напряму залежить від культури здорового способу життя матері не лише під час вагітності, але і задовго до цього", – додала гендиректорка Центру громадського здоров'я МОЗ, професор Наталія Нізова.

Нагадаємо, раніше дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) повідомляв, що в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей.

В Україні за роки незалежності чисельність дитячого населення скоротилася майже вдвічі.