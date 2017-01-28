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За роки незалежності України дитяче населення скоротилося майже вдвічі

Кожні три дні 250 дітей потрапляють в інтернати
В Україні за роки незалежності чисельність дитячого населення скоротилася майже вдвічі.
За роки незалежності України дитяче населення скоротилося майже вдвічі Фото: report.if.ua

"Сьогодні статистика невтішна. За роки незалежності дитяче населення скоротилася майже в 2 рази і сьогодні становить 7,6 млн", - розповів уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, інформує "Укрінформ".

Також він повідомив, що майже 106 тис. дітей, або 1,5% всього дитячого населення країни, живуть і виховуються в інтернатах, але тільки 8% з них сироти, а решта 92% мають батьків.

Кожні три дні 250 дітей потрапляють в інтернати переважно з-за бідності і нездатності сім'ї дати необхідне дитині. Мінімум 600 тис. дітей проживають у неблагополучних сім'ях.

Як зазначив Кулеба, Україна зараз займає 186 місце в світі за показником народжуваності і 13 місце в світі за показником вимирання нації.

Нагадаємо, що Україні кожна восьма дитина постраждала від військових дій на сході країни.

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28 01 2017 12:17
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