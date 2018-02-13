Україна допомагатиме голодуючим країнам Африки та Азії, – МЗС
Про це повідомляє прес-служба МЗС України.
"Переживши трагедію умисного знищення українського селянства, коли тоталітарний режим нав’язав світові замовчування фактів масового знищення голодом, Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору, надаючи допомогу населенню інших країн, яке потерпає від голоду", – йдеться в повідомленні.
Під гаслом "Не плач, а дій! Байдужість вбиває!" планується залучити до акції не лише офіційні структури, а й "громадянське суспільство і всіх небайдужих громадян в Україні та закордонних українців".
Фото: mfa.gov.ua
Нагадаємо, понад 20 млн осіб піддаються ризику загинути від голоду в Ємені, Сомалі, Південному Судані та на північному сході Нігерії.
Кількість голодуючих у світі почала рости після більш ніж десятиліття послідовного зменшення.
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