Україна і Грузія посилять міжпарламентську взаємодію

Домовлено посилити координацію України і Грузії у рамках міжнародних та регіональних організацій

У рамках державного візиту до Грузії президент України Петро Порошенко зустрівся з головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе.

Під час зустрічі Порошенко та Кобахідзе домовились посилити міжпарламентську взаємодію між країнами. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Глава держави висловив вдячність за послідовну тверду підтримку Грузією суверенітету і територіальної цілісності України.

Співрозмовники високо оцінили перспективи розвитку усього спектру відносин стратегічного партнерства між двома країнами.

"Сторони наголосили на важливості поглиблення міжпарламентського українсько-грузинського співробітництва. Зокрема, йшлося про інтенсифікацію діалогу міжпарламентських груп дружби у вищих законодавчих органах обох держав", - зазначили в повідомленні.

Домовлено посилити координацію України і Грузії у рамках міжнародних та регіональних організацій, зокрема з урахуванням поточного головування двох країн в Організації чорноморського економічного співробітництва і Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Голова парламенту Грузії відзначив, що сьогодні стратегічне партнерство з Україною об’єднує всі політичні сили Грузії.

Нагадаємо, вчора Президент України Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії.