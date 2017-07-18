Україна і Грузія посилять міжпарламентську взаємодію
Під час зустрічі Порошенко та Кобахідзе домовились посилити міжпарламентську взаємодію між країнами. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.
Глава держави висловив вдячність за послідовну тверду підтримку Грузією суверенітету і територіальної цілісності України.
Співрозмовники високо оцінили перспективи розвитку усього спектру відносин стратегічного партнерства між двома країнами.
"Сторони наголосили на важливості поглиблення міжпарламентського українсько-грузинського співробітництва. Зокрема, йшлося про інтенсифікацію діалогу міжпарламентських груп дружби у вищих законодавчих органах обох держав", - зазначили в повідомленні.
Домовлено посилити координацію України і Грузії у рамках міжнародних та регіональних організацій, зокрема з урахуванням поточного головування двох країн в Організації чорноморського економічного співробітництва і Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.
Голова парламенту Грузії відзначив, що сьогодні стратегічне партнерство з Україною об’єднує всі політичні сили Грузії.
Нагадаємо, вчора Президент України Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії.
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