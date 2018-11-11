Україна і США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства
Про це в неділю, 11 листопада, розповів президент України Петро Порошенко.
"Відбулася зустріч вчора і обговорення на полях Форуму, зокрема й із президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та його американського колеги – державного секретаря США Майка Помпео", – сказав Порошенко.
Результатом цих зустрічей, за словами президента, стала домовленість про проведення у Вашингтоні 16 листопада цього року Комісії Стратегічного партнерства Україна-США на рівні міністрів закордонних справ двох країн, започаткованої майже десять років тому.
"Сьогодні ми домовилися відновити її роботу як символ того, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки має стратегічний характер", – повідомив Порошенко.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розповів про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час робочого візиту до Французької Республіки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- ВІДЕО Майно на 200 мільйонів і громадянство РФ: що приховує заступник глави Служби зовнішньої розвідки
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
- Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу