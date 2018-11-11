Україна і США відновлюють роботу Комісії Стратегічного партнерства

Україна і Сполучені Штати Америки домовилися провести 16 листопада перше за багато років засідання комісії стратегічного партнерства.

Про це в неділю, 11 листопада, розповів президент України Петро Порошенко.

"Відбулася зустріч вчора і обговорення на полях Форуму, зокрема й із президентом Сполучених Штатів Америки. За підсумками цього обговорення сьогодні відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та його американського колеги – державного секретаря США Майка Помпео", – сказав Порошенко.

Результатом цих зустрічей, за словами президента, стала домовленість про проведення у Вашингтоні 16 листопада цього року Комісії Стратегічного партнерства Україна-США на рівні міністрів закордонних справ двох країн, започаткованої майже десять років тому.

"Сьогодні ми домовилися відновити її роботу як символ того, що партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки має стратегічний характер", – повідомив Порошенко.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко розповів про зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час робочого візиту до Французької Республіки.