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Україна імпортувала вугілля на $2,2 мільярда

Імпортне вугілля обійшовся Україні в круглу суму
З початку 2017 року Україна імпортувала 15,1 млн тонн вугілля на майже $2,2 млн - ця сума в 1,5 рази перевищує ту, яку Україна платила останні два роки.
Україна імпортувала вугілля на $2,2 мільярда Фото: twitter.com/UKRINFORM

Традиційно, найбільше вугілля (55,7% від усієї вартості) Україна закупила у Росії - на $1,2 млрд. На другому місці США - на $546,8 млн (25,4%), на третьому - Австралія з $116,4 млн (5,4%). Імпорт з інших країн -складу $289, 8 млн (13,5%), - свідчать митні дані Державної фіскальної служби за підсумками січня-жовтня (УКТЗЕД 2701 Вугілля кам'яне, антрацит, брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля), інформують Українські новини.

Експорт також здійснювався переважно в Росію - на $48,7 млн (55,2%), до Словаччини - на $33,1 млн (37,5%), в Туреччину - на $2,6 млн (2,9%), в інші країни - на $3,9 млн (4,4%).

Нагадаємо, що за підсумками 2016 року Україна імпортувала вугілля на $1,5 млрд, експорт склав $44,8 млн. Роком раніше, в 2015 році імпорт вугілля в Україну склав $1,6 млрд, експорт - $53,7 млн.

4 листопада у морський торговельний порт "Чорноморськ" (Одеська область) прибуло судно з 75 тонн антрациту з Південно-Африканської Республіки.

 
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06 11 2017 14:27
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