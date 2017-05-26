Україна має борг перед ВООЗ в $26 млн, – Гройсман

Це спричинено тим, що в 2014 році після хазяйновитих управлінців на державному рахунку України було 108 тис грн

Україна заборгувала Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) 26 мільйонів доларів протягом 2014-2016 років.

Відповідну інформацію підтвердив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду 26 травня, повідомляє УНН.

"Так, мені цю інформацію щойно підтвердила в.о. міністра охорони здоров'я. А знаєте чим це викликано? Банальною справою, що в 2014 році після хазяйновитих управлінців на державному рахунку України було 108 тис грн. Ви уявіть, які виклики стояли перед урядом Яценюка в 2014-2015 роках… Можливо, ці питання відійшли на другий план", – повідомив Гройсман.

Нагадаємо, що українська делегація виступила з заявою проти обрання міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової президентом 70-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Варто відзначити, що за даними ВООЗ, Україна очолює список держав за кількістю смертей від забруднення повітря співвідносно із загальною чисельністю населення.