Україна має борг перед ВООЗ в $26 млн, – Гройсман
Відповідну інформацію підтвердив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час години запитань до уряду 26 травня, повідомляє УНН.
"Так, мені цю інформацію щойно підтвердила в.о. міністра охорони здоров'я. А знаєте чим це викликано? Банальною справою, що в 2014 році після хазяйновитих управлінців на державному рахунку України було 108 тис грн. Ви уявіть, які виклики стояли перед урядом Яценюка в 2014-2015 роках… Можливо, ці питання відійшли на другий план", – повідомив Гройсман.
Нагадаємо, що українська делегація виступила з заявою проти обрання міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової президентом 70-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.
Варто відзначити, що за даними ВООЗ, Україна очолює список держав за кількістю смертей від забруднення повітря співвідносно із загальною чисельністю населення.
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