Україна виступила проти обрання представника РФ президентом 70-ї асамблеї ВООЗ
Із заявою під час відкриття 70-ї всесвітньої асамблеї виступила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на відкритті асамблеї в Женеві в понеділок, 22 травня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я
"Асамблея стала частиною фронту російської гібридної війни проти України. РФ веде неоголошену війну проти України, яка призвела до загибелі 10 тис. осіб, поранення понад 23 тис. осіб і яка змусила переміститися мільйони людей. Кандидатура РФ на пост президента 70-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я є останнім залпом злагодженого нападу проти західних інститутів, що зберігають мир понад 70 років", - сказала Супрун.
Вона зазначила, що політика РФ у Криму, яка заперечує життєво важливу замісну терапію для сотень пацієнтів, "уже призвела до десятка смертей", українці та кримські татари майже щодня зазнають тиску і порушення прав людини, "в тому числі - незаконного затримання і вислання в російські "трудові табори" за сфабрикованими звинуваченнями".
В. о. міністра охорони здоров'я України наголосила, що "російська окупаційна армія і їхні поплічники в Донецькій і Луганській областях України руйнують вразливу медичну інфраструктуру на південному сході України", внаслідок чого жителі цих територій не мають доступу до медичних послуг і життєво важливих лікарських засобів.
"Представник РФ не має ніякого морального права очолювати Асамблею організації, яка спрямована на збереження життя і втілення стандартів, що були викарбувані на клятві Гіппократа. Делегація України просить, щоб наша позиція була належним чином зафіксована в протоколі асамблеї", - заявила вона.
Всесвітня асамблея охорони здоров'я - вищий керівний орган Всесвітньої організації охорони здоров'я. Асамблея охорони здоров'я збирається на щорічні сесії, як правило, в травні в Женеві в Палаці Націй ООН.
Нагадаємо, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, які виготовлені в Росії, мають потрапили під санкції.
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