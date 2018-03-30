Україна не закуповує вугілля і продукцію металургії, вироблену на непідконтрольній території Донбасу

Лабораторні дослідження не підтвердили жодного факту заходження до України через РФ вугілля, видобутого на окупованій території

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що вугілля, що видобувається на непідконтрольній уряду території Донецької області, постачається до Росії, а також на деякі підприємства, які продовжують роботу в окремих районах Донецької області.

"Трошки запустили Єнакіївський металургійний завод, трохи працює Макіївський металургійний завод, працюють деякі шахти, наприклад "Комсомолець Донбасу", шахта Скочинського, ім.Засядька, які дають досить серйозні обсяги вугілля. Запустили вони також деякі коксохіми. І в принципі кокс йде як на металургійні заводи Донеччини, тимчасово окупованої, так і до Росії", - сказав Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".

При цьому він висловив сумнів у тому, що це вугілля надходить до України.

"Навіть якщо Україна бере у Росії антрацитове вугілля, то на кордоні митники перевіряють, і можна відрізнити антрацитове вугілля, що видобувається на території тимчасово окупованої Донеччини і на території Ростовської або інших областей Росії".

Жебрівський наголосив, що наразі лабораторні дослідження не підтвердили жодного факту заходження до України через РФ вугілля, видобутого на окупованій території.

"Немає і металургійної продукції (яка надходить до України, - ред.), оскільки насправді вона відправляється і до Туреччини, і до ті є ж Польщі", - додав він.

За словами Жебрівського, "після серйозного скандалу" Польща припинила закупівлю вугілля з окупованих територій Донбасу через РФ.

Нагадаємо, на початку жовтня польське видання Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що вугілля антрацит з ОРДЛО напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від цього отримував, зокрема, так званий екс-лідер збройного формування "ЛНР" Ігор Плотницький.

У свою чергу, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявив, що ситуація з закупівлею Польщею вугілля з окупованих районів Донбасу - це "не по-партнерськи".