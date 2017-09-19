Україна оштрафувала російські авіакомпанії на понад 2 млрд грн

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) оштрафувала російські авіакомпанії, які здійснювали польоти до анексованого Криму, на 2,72 млрд грн.

Таких порушників-авіакомпаній РФ налічується понад 40, серед них, зокрема, "Аерофлот", "Вім авіа", "Газпром авіа", "Ред Вінгс", "Росія", "Алроса", "Уральські авіалінії", "Ямал", "Ютейр", "Трансаеро", "224 авіазагін", "Когалимавіа" "Сокіл", "Барс Аеро", повідомили в Державіаслужбі у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Санкції до порушників застосовані у вигляді штрафу за кожне порушення в розмірі 8 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (136 тис. грн). Факти правопорушень фіксуються на підставі даних автоматизованої системи управління повітряним рухом Aircon 2100. У той же час щодо кількості порушень у розрізі авіакомпаній, зведений облік Державіаслужбою не ведеться, тому надати зазначену інформацію не представляється можливим", - йдеться в повідомленні.

В Державіаслужбі зазначили, що, згідно з Повітряним Кодексом України, якщо штраф не сплачений у 15-денний термін з моменту отримання постанови про його накладення, примусове стягнення здійснює Державна виконавча служба. Повідомляється, що станом на 15 вересня 2017 року із зазначеної суми в 2,7 млрд грн жодна штрафна санкція не була оплачена.

Разом з цим Державіаслужба спільно з Міністерством інфраструктури та Міністерством закордонних справ у рамках компетенції вживає заходи щодо звернення в міжнародні судові інстанції для врегулювання ситуації з оплати вказаної заборгованості та недопущення порушень використання повітряного простору України.

Як повідомляв iPress.ua, у вересні Україна ввела санкції проти 29 російських авіакомпаній, з яких 27 виконували рейси в окупований Крим, а 2 націоналізувала окупаційна адміністрація півострова. З цих 29 авіакомпаній лише чотири виконували рейси в українські міста. Їм заборонили літати в Україну з 25 жовтня (початок зимової навігації).

В свою чергу, міністр транспорту РФ Максим Соколов стверджував, що Росія вдасться до дзеркальної відповіді, якщо російським авіакомпаніям, що потрапили до санкційного списку Києва, дійсно заборонять літати до України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав божевіллям заборону польотів з Україною і заявив, що прем'єр України не має права припиняти авіасполучення між країнами.

Пізніше Росія ввела відповідні санкції проти українських авіакомпаній, серед яких МАУ, "Дніпроавіа", "Мотор Січ" і Yanair. Україна у відповідь зажадала від Росії пояснити, у зв'язку з чим введено ці санкції. Сьогодні, не дочекавшись відповіді, Україна заборонила польоти всім російським авіакомпаніям.