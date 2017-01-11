Україна посилила контроль на всіх пунктах пропуску

У першу чергу заходи будуть проводитися на українсько-російській ділянці

Державна прикордонна служба посилила контроль на всіх пунктах пропуску державного кордону.

Відповідне доручення правоохоронці отримали від Ради національної безпеки і оборони, повідомляють на сайті ДПСУ.

"На державному кордоні заходи будуть проводитися в усіх пунктах пропуску, і в першу чергу на українсько-російській ділянці, і стосовно іноземців, і осіб без громадянства, особливо з країн ризику. Зокрема, органи охорони державного кордону зосередять увагу на додатковому контролі за іноземцями під час їх прибуття в Україну. До заходів активно залучатимуть службових собак і використовуватимуть технічні засоби контролю", - йдеться в повідомленні.

У разі виявлення підозрілих осіб прикордонники ініціюватимуть проведення особистих оглядів, а також залучатимуть співробітників Служби безпеки для поглибленого огляду всіх без винятку транспортних засобів, на яких в'їжджають в Україну.

Держприкордонслужба погодила питання співпраці з усіма силовими структурами для реалізації необхідних заходів.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олександр Турчинов доручив посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим в Україні через терористичні акти та вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої.