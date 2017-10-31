СБУ, поліція і прикордонники посилять антитерористичний режим
"З урахуванням цих реальних загроз СБУ, Нацполіції та Прикордонній службі України доручено забезпечити посилений антитерористичний і контррозвідувальний режим в країні, посилення прикордонного контролю та охорони державного кордону з Російською Федерацією, вжити заходів щодо активізації дій з вилучення із обігу незареєстрованої зброї, ефективної протидії озброєній злочинності, контрабанді засобів ураження, боєприпасів, вибухових речовин та їх незаконному обігу", - повідомляє прес-служба РНБО.
Він додав, що у відповідних заходах допомагатимуть усі силові структури України, "а також, я сподіваюсь, ветерани АТО та всі небайдужі громадяни країни".
На думку Турчинова, терористичні акти, диверсії, вбивства і провокування масових безладів останнім часом в Україні пов’язані із впровадженням спецслужбами РФ активної фази плану із дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в державі.
Всі ці події спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності інституцій держави забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві, зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня у Київській області невідомі обстріляли автомобіль чеченського добровольця Аміни Окуєвої, в результаті чого вона загинула. Її чоловік Адам Осмаєв був поранений.
За словами Осмаєва, Аміну Окуєву вбили пострілом в голову.
Аміна Окуєва, родом з Одеси, воювала на Донбасі проти підтримуваних Росією бойовиків. Брала участь у створенні батальйону імені Джохара Дудаєва, яким командує її чоловік.
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