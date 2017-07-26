Україна припинила постачання електроенергії в окуповану частину Донеччини, - Укренерго

Сьогодні, 26 липня, Україна припинила перетоки електричної енергії з тимчасово неконтрольованими районами Донецької області.

"Територія ОРДЛО наразі не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частині України", - написав виконуючий обов’язки директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ковальчука, постачання на непідконтрольну територію Донбасу частково здійснює Росія.

"Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобєшевської та Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються по лініях, які виключені з переліку міждержавних, перетоки по них не обраховуються в загальному сальдо "Україна-Росія-Білорусь"", - повідомив очільник "Укренерго".

Нагадаємо, 25 квітня Луганськ залишився без електропостачання. Причиною припинення поставок є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.