Україна припинила постачання електроенергії в окуповану частину Донеччини, - Укренерго
"Територія ОРДЛО наразі не споживає електроенергію, вироблену електростанціями на контрольованій частині України", - написав виконуючий обов’язки директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.
За словами Ковальчука, постачання на непідконтрольну територію Донбасу частково здійснює Росія.
"Потреби окупованих територій в енергії покриваються за рахунок Старобєшевської та Зуївської ТЕС, іншими виробниками на НКТ, а також поставками з Російської Федерації, що відбуваються по лініях, які виключені з переліку міждержавних, перетоки по них не обраховуються в загальному сальдо "Україна-Росія-Білорусь"", - повідомив очільник "Укренерго".
Нагадаємо, 25 квітня Луганськ залишився без електропостачання. Причиною припинення поставок є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.
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