Україна розраховує на $2 млрд від МВФ відразу після прийняття бюджету
"Очікується близько двох мільярдів. І я думаю, що тільки-но бюджет буде проголосовано і підписано (МВФ уже говорив про це неодноразово), то затримки з фінансуванням і з виділенням траншу Україні не буде", - сказала в кулуарах парламенту в четвер Представник президента Ірина Луценко, пише Lb.ua.
Луценко додала, що голосування за бюджет буде "ближче до другої половини дня".
Нагадаємо, що Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду заявила про готовність затвердити нову програму підтримки економічної політики України – stand by arrangement (SBA) – лише після остаточного перегляду тарифів на опаленнявідповідно з підвищенням ціни на газ
Додамо, що комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект №9000 "Про Державний бюджет України на 2019 рік".
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