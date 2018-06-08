Україна щорічно втрачає 4 млрд євро через корупцію на митниці, - DW
"Це понад одна десята всієї дохідної частини бюджету й удвічі більше від тієї суми, яку Україна 2018 року хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку", - йдеться в розслідуванні німецького видання Süddeutsche Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.
Süddeutsche Zeitung, посилаючись на документи, митні і транспортні накладні, описує махінації, які застосовують, щоб уникнути сплати мит. Наприклад, ввезеним в Україну товарам протягом митної реєстрації змінюють маркування. Наприклад, парасольки "перетворюються" на щітки чи дзеркала - і тільки на одній партії вантажу держава втрачає тисячі євро. У махінаціях, за даними німецького видання, беруть участь співробітники поліції, прокуратури та Служби безпеки. Для нелегальних угод утворюють нові фірми, які контролюють люди з оточення співробітників митниці, прокуратури й офіцерів поліції.
Згідно з результатами опитування, проведеного PricewaterhouseCoopers (PwC), 2018 року з випадками корупції і хабарництва зіткнулися 73% українських компаній - порівняно з 56% респондентами у 2016 році. При цьому у світі цей показник у середньому становить 25%.
Третина опитаних українських компаній повідомили, що в останні два роки отримували пропозиції дати хабар. Загалом майже половина респондентів вважає, що мала справу з економічними злочинами на 5% частіше, ніж два роки тому. За даними PwC, найпоширенішими з таких злочинів в Україні залишаються, поряд з корупцією і хабарами, незаконне привласнення активів (62% у 2016 році, 46% у 2018 році) і шахрайство у сфері закупівель (25% і 33%).
Нагадаємо, що 5 липня Верховна Рада ухвалила закон № 7010, який передбачає запровадження "єдиного вікна" на митниці.
Однак, Президент Петро Порошенко ветував закон, який передбачає введення механізму "єдиного вікна" на митниці.
Раніше Кабінет міністрів запропонував ввести кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. У разі ухвалення законопроекту №8543 у Верховній Раді стаття 201 Кримінального кодексу припускатиме покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років за контрабанду товарів в значних розмірах (понад 500 неоподатковуваних мінімумів), від 5 до 12 років - за контрабанду товарів у великих розмірах (понад 2000 неоподатковуваних мінімумів), від 8 до 15 років - за контрабанду товарів у особливо великих розмірах (понад 5000 неоподатковуваних мінімумів).
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