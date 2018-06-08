Україна щорічно втрачає 4 млрд євро через корупцію на митниці, - DW

"Це удвічі більше від тієї суми, яку Україна 2018 року хоче отримати від МВФ, Євросоюзу та Світового банку"

Через корупцію на митниці Україна втрачає понад 4 млрд євро на рік.

"Це понад одна десята всієї дохідної частини бюджету й удвічі більше від тієї суми, яку Україна 2018 року хоче отримати від Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу та Світового банку", - йдеться в розслідуванні німецького видання Süddeutsche Zeitung, повідомляє Deutsche Welle.

Süddeutsche Zeitung, посилаючись на документи, митні і транспортні накладні, описує махінації, які застосовують, щоб уникнути сплати мит. Наприклад, ввезеним в Україну товарам протягом митної реєстрації змінюють маркування. Наприклад, парасольки "перетворюються" на щітки чи дзеркала - і тільки на одній партії вантажу держава втрачає тисячі євро. У махінаціях, за даними німецького видання, беруть участь співробітники поліції, прокуратури та Служби безпеки. Для нелегальних угод утворюють нові фірми, які контролюють люди з оточення співробітників митниці, прокуратури й офіцерів поліції.

Згідно з результатами опитування, проведеного PricewaterhouseCoopers (PwC), 2018 року з випадками корупції і хабарництва зіткнулися 73% українських компаній - порівняно з 56% респондентами у 2016 році. При цьому у світі цей показник у середньому становить 25%.

Третина опитаних українських компаній повідомили, що в останні два роки отримували пропозиції дати хабар. Загалом майже половина респондентів вважає, що мала справу з економічними злочинами на 5% частіше, ніж два роки тому. За даними PwC, найпоширенішими з таких злочинів в Україні залишаються, поряд з корупцією і хабарами, незаконне привласнення активів (62% у 2016 році, 46% у 2018 році) і шахрайство у сфері закупівель (25% і 33%).